Palmeri ricorda: "Jorginho arrivò al Napoli con Benitez quando nessuno gli dava due lire"

Il giornalista Tancredi Palmeri ricorda, dopo il trionfo europeo del Chelsea in Champions League: "Comunque Jorginho lo compra Benítez al Napoli dal Verona per 4 milioni e nessun altra squadra italiana gli dava due lire". Era il 2014 e arrivò in comproprietà, per il riscatto il Napoli spese altri 5 milioni per un totale di circa 10.