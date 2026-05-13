Ufficiale Alisson MVP di aprile: i tifosi lo premiano per il terzo mese consecutivo!

vedi letture

Nel corso del mese di aprile, Alisson Santos si è distinto ancora una volta con prestazioni di altissimo livello.

Alisson Santos continua a conquistare il cuore dei tifosi del Napoli. L’attaccante brasiliano è stato infatti eletto Player of the Month di aprile grazie ai voti espressi dai sostenitori azzurri attraverso l’app ufficiale del club. Un riconoscimento che conferma il momento straordinario vissuto dal numero 27, sempre più protagonista nella squadra guidata da Antonio Conte.

Terzo mese consecutivo da protagonista

Nel corso del mese di aprile, Alisson Santos si è distinto ancora una volta con prestazioni di altissimo livello, mettendo in mostra qualità tecniche, velocità e grande incisività offensiva. Tra i momenti più importanti spicca anche il gol segnato allo stadio Maradona nella vittoria per 4-0 contro la Cremonese, rete che ha rappresentato il suo terzo centro casalingo stagionale. Per il terzo mese consecutivo, inoltre, il brasiliano è risultato il calciatore più votato dai tifosi del Napoli, ulteriore conferma del forte legame creatosi con l’ambiente azzurro. Complimenti dunque ad Alisson Santos, premiato come Player of the Month di aprile powered by MSC.