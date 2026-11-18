Pistocchi: "Le nazionali hanno risolto gratis i problemi di Allegri! Ecco il nuovo Napoli”

Maurizio Pistocchi propone un nuovo modulo per Allegri dopo le prestazioni di De Bruyne e Hojlund.

Il Napoli potrebbe ripartire dalle indicazioni arrivate durante la sosta per le Nazionali, soprattutto grazie alle prestazioni di Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund con Belgio e Danimarca. Ne è convinto il giornalista Maurizio Pistocchi, che attraverso il proprio account X ha suggerito a Massimiliano Allegri una possibile soluzione tattica per superare le difficoltà degli azzurri. Secondo Pistocchi, il tecnico potrebbe beneficiare non soltanto del ritrovato entusiasmo dei due calciatori, ma anche delle indicazioni offerte dai rispettivi commissari tecnici: “La squadra maggiormente gratificata dalla sosta per le Nazionali è il Napoli: grazie alle prestazioni con Belgio e Danimarca, Allegri ritrova in De Bruyne e Hojlund due calciatori rinfrancati nel morale e, soprattutto, riceve indicazioni tattiche grazie alle quali può uscire dalla crisi”.

Pistocchi suggerisce il 4-1-4-1: “De Laurentiis mandi un regalo a Riemer e Van Bommel”

Il giornalista ha quindi illustrato una possibile disposizione tattica, con Lobotka davanti alla difesa, Politano, McTominay, De Bruyne e Vergara alle spalle di Hojlund, indicando anche Lang come alternativa sulla fascia: “Per esempio, potrà far giocare gli azzurri con il 4-1-4-1: davanti alla linea a quattro un play (Lobotka), a centrocampo da destra Politano, McTominay, De Bruyne, Vergara (Lang), Hojlund punta centrale. Insomma, ADL mandi un cadeau a Riemer e Van Bommel: hanno risolto i problemi di Allegri. Gratis”. Una proposta che punta a valorizzare le caratteristiche offensive dei giocatori azzurri, prendendo spunto dal loro rendimento con le rispettive Nazionali.