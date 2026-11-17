De Bruyne e Hojlund-show, Perillo: “Allegri deve risolvere questi due grossi equivoci tattici”

Il giornalista analizza il diverso rendimento dei due azzurri con le rispettive Nazionali e con il Napoli. Nel mirino le scelte tattiche di Allegri.

Le prestazioni di Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund con le rispettive Nazionali riaccendono il dibattito sulle scelte tattiche del Napoli di Massimiliano Allegri. A soffermarsi sul diverso rendimento dei due calciatori tra gli impegni con le selezioni e quelli in maglia azzurra è Antonello Perillo. Il giornalista Rai, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, ha evidenziato la necessità di rivedere l'impiego dei due giocatori, individuando in alcune scelte tattiche un possibile limite per la squadra: “La sosta di campionato ha dimostrato che il Napoli deve impegnarsi quanto prima a risolvere due grossi EQUIVOCI TATTICI. Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund hanno brillato con le rispettive nazionali, a differenza di quanto fatto ultimamente con la maglia azzurra. Entrambi hanno giocato nei loro ruoli naturali (De Bruyne trequartista, Hojlund prima punta negli spazi), mentre a Napoli si stanno sacrificando con compiti diversi”.

Perillo avverte Allegri: Torino e Manchester City decisive per il Napoli

L'analisi di Perillo si sposta poi sui prossimi impegni degli azzurri, chiamati ad affrontare due appuntamenti particolarmente importanti per il prosieguo della stagione: “Sabato sera, intanto, al Maradona arriva il Torino. Poi si andrà in casa del Manchester City. Due sfide il cui esito orienterà in modo decisivo il prosieguo della stagione azzurra. È il momento della verità”.