Bilancio Napoli, Auriemma: “Trovate altre strade per difendere Conte! Senza Kvara e Osimhen…”

Raffaele Auriemma analizza i conti della SSC Napoli attraverso un post sui social. Nel mirino l'utile di bilancio, l'indennizzo IMG e le plusvalenze.

Il bilancio della SSC Napoli finisce al centro dell'analisi di Raffaele Auriemma. Il giornalista, attraverso un post pubblicato sui propri canali social, ha commentato i numeri relativi all'esercizio 2025-2026, soffermandosi in particolare sull'utile di 2 milioni di euro e sulle operazioni straordinarie che hanno contribuito al risultato. Secondo la sua lettura, senza alcune entrate eccezionali, il quadro economico del club sarebbe stato decisamente meno positivo.

Auriemma sul bilancio del Napoli: “Senza Kvara e Osimhen il quadro sarebbe stato molto peggiore”

Nel suo intervento, Auriemma ha evidenziato il peso dell'indennizzo IMG da 19 milioni di euro e delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di Kvaratskhelia e Osimhen, per un valore complessivo di circa 180 milioni. Il giornalista ha quindi contestato chi utilizza i dati economici per difendere l'operato di Antonio Conte, concludendo il proprio ragionamento con un attacco diretto: “A.A.A. Cercasi commercialisti sufficientemente bravi per spiegare bene a chi ha fatto carriera solo grazie alle spinte politiche, come va letto il bilancio del Napoli 2025-2026. Io ho capito che il documento contabile del Napoli va letto in controluce. C’era la necessità di contenere i costi perché si era reduci da una fase molto espansiva a causa del biennio di Conte che aveva portato il Napoli ad alzare l’asticella dei costi.

Questo utile, che è apprezzabile, di 2 milioni è figlio però di un indennizzo di IMG di 19 milioni e senza questa voce straordinaria, il bilancio avrebbe chiuso in perdita. Poi, senza le plusvalenze enormi garantite da Kvaratskhelia e Osimhen di 180 milioni circa, il quadro non sarebbe questo. Le due operazioni hanno consentito al Napoli di appianare le perdite e addirittura arrivare all’utile, ma parliamo di operazioni straordinarie. Tolte queste, il quadro sarebbe stato molto peggiore. Quindi, trovate altre strade per difendere l’operato di Conte: questo del bilancio ha solo messo in luce la vostra ancestrale incompetenza”.