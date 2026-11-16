Lukaku lascia la nazionale, De Bruyne: "Indescrivibile cosa hai significato per me e il Belgio"

Kevin De Bruyne dedica un emozionante messaggio a Romelu Lukaku dopo il ritiro dalla nazionale belga. Su Instagram anche una foto della loro esultanza.

L'addio di Romelu Lukaku alla nazionale belga ha suscitato anche la reazione di Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli ha voluto salutare il suo storico compagno di nazionale attraverso una storia pubblicata su Instagram, accompagnata da una fotografia che li ritrae insieme durante un'esultanza. Un messaggio carico di affetto per l'attaccante, con il quale ha condiviso tanti anni e numerose battaglie con la maglia del Belgio.

De Bruyne saluta Lukaku: il messaggio pubblicato su Instagram

Poche parole, ma particolarmente significative, quelle scelte da De Bruyne per rendere omaggio all'ex compagno di nazionale: "Non ci sono parole per descrivere ciò che hai significato per me e per il nostro paese!". Un saluto che testimonia il legame tra due dei principali protagonisti della generazione d'oro del calcio belga, che hanno condiviso anche lo storico terzo posto ai Mondiali del 2018. Per Lukaku si chiude un lungo capitolo con la nazionale, mentre De Bruyne ha voluto celebrarne pubblicamente il percorso.