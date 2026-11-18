Sosa punge: "Dopo le cene, gli amici di Allegri non vi parlano di Hojlund in nazionale?"

Rasmus Hojlund continua a trovare la via del gol con la Danimarca, alimentando il dibattito sulle difficoltà offensive del Napoli. A intervenire sulla questione è stato Roberto "Pampa" Sosa, ex attaccante azzurro, che attraverso il proprio profilo X ha rivolto una critica a Massimiliano Allegri e agli addetti ai lavori che difendono l'allenatore: "Ma dopo cena, dopo un bel digestivo, gli amici dell'allenatore non si chiedono perché l'attaccante segna sempre con la sua nazionale e non fa così tanti (fino ad ora) gol con la sua squadra!? Buon appetito".

Pampa Sosa chiarisce le critiche al Napoli di Allegri

Successivamente, attraverso un video pubblicato sui social, Sosa ha approfondito il proprio pensiero: "Guardo tutte le partite del Napoli, della Serie A, della Premier e delle competizioni europee. Se una squadra gioca male, non posso dire il contrario. Devo cercare di analizzare il possesso palla, la riaggressione, come indietreggiano e come provano a vincere quelle partite. Si può aggiungere che non si è fatto mercato e che ci sono infortuni, ma secondo me non bisogna partire al contrario. Come invece dicono in tanti, che vi vogliono condizionare. Creare scuse o alibi, ecco secondo me quelli sono i famosi ricercatori di like".