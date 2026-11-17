Foto Lucca, messaggio social: foto di famiglia al murale di Diego, brano di Geolier e commenti aperti

Lorenzo Lucca pubblica una foto di famiglia al murale di Maradona con un messaggio significativo.

Lorenzo Lucca torna a farsi sentire sui social con un messaggio che non passa inosservato, in un momento particolarmente delicato della sua esperienza al Napoli. L'attaccante azzurro ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di famiglia davanti al murale di Diego Armando Maradona, accompagnata da un brano del rapper napoletano Geolier. A catturare l'attenzione è soprattutto la breve frase scelta dal centravanti per accompagnare lo scatto: “Tutto è possibile”. Un messaggio che può essere interpretato come un segnale di fiducia e di speranza, dopo le difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione.

Lucca, commenti aperti su Instagram: un segnale nel momento più delicato

Un altro dettaglio del post riguarda la scelta di lasciare aperti i commenti, permettendo ai tifosi di esprimere liberamente le proprie opinioni. Il tutto mentre il futuro di Lucca resta al centro delle indiscrezioni di mercato, con la possibilità di una partenza in prestito già a gennaio. La scelta di immortalarsi insieme alla compagna davanti a uno dei simboli più rappresentativi della storia del Napoli, accompagnando l'immagine con la musica di Geolier e una frase positiva, assume un significato particolare nel contesto attuale. Non è chiaro se il messaggio sia riferito direttamente al suo futuro calcistico, ma il post testimonia la volontà del giocatore di condividere un momento personale legato alla città e alla sua identità calcistica.