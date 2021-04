Polemiche social contro Mazzoleni per un contatto de Ligt-Belotti: tifosi Torino in rivolta

Sui social ci sono tanti utenti, specie tifosi del Torino, davvero arrabbiati per un episodio palesatosi nel derby contro la Juventus. Un contatto tra de Ligt e Belotti nell'area di rigore bianconera fa discutere, si protesta soprattutto contro il VAR Mazzoleni per non essere intervenuto. Il video dell'episodio è già divenuto virale.

8', in un solo intervento su belotti de ligt commette ben due falli in area di rigore, x mazzoleni al var tutto regolare! pic.twitter.com/I4fPdEf8ez — stopardi p (@stopardip) April 3, 2021