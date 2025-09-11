Foto Politano-Spinazzola, turisti in città: sorrisi al murale di Maradona

Serata napoletana per Politano e Spinazzola. I due giocatori del Napoli sono andati in visita al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli e hanno salutato e fatto foto con i tifosi. Politano è reduce dalle due partite con l'Italia, l'ex Juve si è invece allenato durante la sosta con Conte. Entrambi sono pronti per la sfida di sabato contro la Fiorentina.

I due hanno condiviso la serata con le rispettive dolci metà. Ecco gli scatti social: