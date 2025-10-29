Politano sui social: "Nelle difficoltà emergono i gruppi e vincono le squadre vere"

>L'attaccante del Napoli Matteo Politano, uscito dopo un'ora di gioco nella partita vinta dai campioni d'Italia 1-0 sul campo di Lecce, ha commentato con un messaggio pubblicato sul proprio account Instagram i tre punti conquistati: "Nelle difficoltà emergono i gruppi, nei momenti più complicati vincono le squadre vere".