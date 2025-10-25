Politano suona la carica sui social: "A difesa del triangolo che abbiamo sul petto!"

Il Napoli campione d'Italia vince 3-1 contro l'Inter trovando un successo fondamentale sia per la classifica, salendo a quota 18 punti e riprendendosi la vetta della classifica, sia per aver dimostrato di saper reagire alla grande alle ultime due sconfitte contro Torino e PSV. Così Matteo Politano, attaccante azzurro, ha suonato la carica sul suo profilo Instagram: "A difesa del triangolo che abbiamo sul petto. A riprova di quello che abbiamo nel cuore.

Forza Napoli". Di seguito il post.