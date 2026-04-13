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Pranzo in un ristorante a Napoli per quattro azzurri: anche Di Lorenzo presente

Pranzo in un ristorante a Napoli per quattro azzurri: anche Di Lorenzo presente
Oggi alle 20:40Dai social
di Davide Baratto

Quattro calciatori del Napoli oggi hanno pranzato in centro città, al ristorante Rosiello: tra loro si è rivisto anche il capitano Giovanni Di Lorenzo. Erano poi presenti Vanja Milinkovic-Savic, Leonardo Spinazzola e Matteo Politano.

Di seguito le foto.