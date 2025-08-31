Prima dell'annuncio, Elmas saluta il Torino: "Ringrazio di cuore club, squadra e tifosi"

Manca solo l'annuncio ufficiale, che arriverà a breve, e poi Eljif Elmas tornerà ad indossare la maglia del Napoli. Il centrocampista macedone, che ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione al Torino, ha voluto ringraziare il club granata attraverso un post su Instagram: "Voglio ringraziare di cuore il Torino per tutto quello che ha fatto durante il mio periodo con la maglia granata.

Alla dirigenza, allo staff, ai miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi: grazie per il supporto e per aver reso il periodo a Torino un’esperienza memorabile. Mi sono davvero divertito, mi avete fatto sentire a casa, auguro a tutti voi il meglio per il futuro!".