Rai, Perillo: "Che gran mercato del Napoli! Elmas e Hojlund chiusura col botto"

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha parlato dei temi attuali riguardo la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Che grande mercato che ha fatto il Napoli! Chiusura col botto con gli acquisti di Elmas e Hojlund. Ottimo anche il mercato della Juventus, che però forse è un po' corta in difesa. Il campionato già regala colpi di scena, come la clamorosa sconfitta dell'Inter a San Siro contro l'Udinese. Napoli e Juve, con Roma e la neopromossa Cremonese dopo due soli turni sono a +3 sulle milanesi e a +4 sull'Atalanta".

Sulla vittoria del Napoli contro il Cagliari ha aggiunto: "La sfida contro il Cagliari è risultata più ostica del previsto. Alla fine è arrivata sul rush finale una vittoria sofferta quanto giusta. Napoli padrone assoluto del gioco, con un possesso palla impressionante, ma troppo prevedibile. Nel primo tempo la squadra è apparsa lenta nella manovra. Nella ripresa si è visto più ritmo ma è spesso mancato lo spunto decisivo. Conte le ha provate tutte, cambiando modulo e sorprendendo al momento dell’assalto finale con l’inserimento di Ambrosino, apparso svelto e volitivo, al posto di Lucca. Poi il gol vincente di Anguissa, con un interno destro preciso su assist al bacio di Buongiorno. Arena Maradona in festa".