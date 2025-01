Rai, Perillo: "Garnacho sarebbe un colpo pazzesco per l'intera Serie A"

Il giornalista Rai Antonello Perillo ha commentato su X un possibile colpo di mercato del Napoli che andrebbe a sostituire Khvicha Kvaratskhelia: "Alejandro Garnacho sarebbe un colpo pazzesco per il Napoli e per l'intera Serie A. Si andrebbe a compensare magnificamente la partenza di un campione come Kvaratskhelia. La pista è concreta, viene battuta con insistenza. Il Napoli è attivissimo sul fronte Premier League".