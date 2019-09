Rai, Varriale sicuro: "Elmas migliore in campo, prospetto di grande giocatore"

Enrico Varriale, giornalista di Rai Sport, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Sampdoria attraverso Twitter: "Vittoria convincente del Napoli sulla Sampdoria. A tratti straripante la squadra di Ancelotti fa ampio turn over e ha in Mertens con una doppietta il match winner. Ma a mio giudizio migliore in campo Elmas, 20 anni, prospetto di grande giocatore".

