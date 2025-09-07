Video Ratings Fifa26, le reazioni di De Bruyne, McTominay, Gilmour e Beukema ai loro valori

I valori delle skills di Fifa26 sono in fase di finalizzazione. Quattro azzurri, De Bruyne, McTominay, Beukema e Gimour hanno commentato in un video pubblicato dalla SSCNapoli su Instagram i commenti dei tifosi sui loro valori nel video-gioco.

68 per lo scatto di De Bruyne? McTominay si rivolge al compagno: “Sei ancora veloce, e la gente non se ne accorge”. Risponde De Bruyne: “Io sto bene”.

82 per Lukaku? Beukema: “E’ troppo basso per lui”. De Bruyne: “Probabilmente ora è intorno agli 84”. Gilmour: “No, direi 85”.

McTominay: “78 per me? No, non c'è possibilità”.

Gilmour: “60 per me? Mi sento più veloce di così”. McTominay: “Sei molto più veloce di così. La tua accelerazione è brusca”.

Gilmour: “Di Lorenzo deve essere più alto, non può avere meno di 83 Assolutamente. Il suo gioco a tutto tondo è davvero buono”.

Solo 82 per Lobotka? McTominay: “Lobo dovrebbe essere almeno 85”.

De Bruyne: “Ora che avete vinto il campionato, le cose cambieranno”.

Gilmour: “Mazzocchi si merita il pallone d’oro? Sono d'accordo. Tanto amore per lui. È un bravo ragazzo. Ma è piuttosto difficile. Pasquà”.

Beukema. “76 per me? Sì, ma rispetto alle altre statistiche, questo dovrebbe essere più alto, 65".