Foto Relax per McTominay a Capri, lo scatto con un tifoso

Weekend di relax per lo scozzese Scott McTominay immortalato con un tifoso a Capri. McTominay è fermo ai box da inizio settembre quando gli fu diagnosticata un'artimia cardiaca che lo ha poi portato all'intervento chirurgico.

La data più importante sul calendario del Napoli è però martedì 6 ottobre. Scott McTominay sarà sottoposto agli accertamenti necessari per ottenere l'idoneità fisica e poter tornare ad allenarsi insieme ai compagni. Lo scozzese ha disputato finora soltanto le prime due partite contro Genoa e Como, accumulando complessivamente 146 minuti. Il suo recupero sarebbe particolarmente importante per Allegri, che considera McTominay un elemento capace di modificare equilibri e rendimento della squadra. L'obiettivo è quindi ricevere dagli esami il via libera definitivo e riaverlo presto a pieno regime.