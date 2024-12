Repubblica, Azzi: "Lukaku e Kvara fanno progressi evidenti. Applausi a Conte"

Il Napoli supera in trasferta il Torino per 1-0 e continua a mantere in solitaria la vetta della classifica. A parlare del match è stato il giornalista di Repubblica Marco Azzi, che sul suo profilo X scrive: "La vittoria del Napoli è stata di misura solo nel punteggio, questa volta. Ma i progressi di Kvaratskhelia e Lukaku restano evidenti, nonostante le parate di Milinkovic-Savic. Tanta roba i 32 punti conquistati in 14 giornate. Applausi a Conte".