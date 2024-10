Rigore negato a Politano! L'azzurro travolto in area ma per il Var tutto regolare

Al 61' il Napoli protesta per un netto contatto in area sul nuovo entrato Matteo Politano. Dagli sviluppi di un corner l'azzurro anticipa Banda di testa e viene tavolta dal leccese. Dopo qualche secondo di attesa con il Var in azione niente rigore! Si riparte con una semplice rimessa laterale per i giallorossi.