Rigore non dato al Bologna, Varriale: "Vorrei sentire Rocchi, Forneau o i dialoghi VAR!"

"Vorrei sentire il designatore Rocchi sul mancato rigore di Juve-Bologna soprattutto sul fatto che il Var Forneau non sia intervenuto sull'evidente errore dell'arbitro Di Bello. Il massimo della trasparenza sarebbe poter sentire i dialoghi tra Var e arbitro. Ma inutile illudersi", così su twitter il giornalista Rai, Enrico Varriale, in merito all'incredibile errore dello Stadium sul rigore non concesso al Bologna che già vinceva 1-0.