Longhi applaude Fabregas: "Miglior gioco in Serie A! Ma il Como ha un punto debole"

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"La fragilità difensiva è il tallone d’Achille del Como, soprattutto sulle palle inattive. L’Inter di Chivu ne ha approfittato"

Il giornalista Bruno Longhi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato i temi di Como-Inter 3-4 in ottica classifica e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ci sono per lo meno tre chiavi di lettura per Como-Inter 3-4, la partita tra le regine del clean sheet (15 a testa). Uno, quella del risultato (e conseguentemente del +9 sul Napoli ) e quindi complimenti alla squadra di Chivu, a Thuram e a Dumfries. Due, quella del gioco, e penso che relativamente alla manovra quella di Fabregas sia di un livello superiore a tutte le altre 19 squadre di Serie A. Tre, quella della fragilità difensiva che è il tallone d’Achille del Como, soprattutto sulle palle inattive. L’Inter ne ha approfittato guadagnandosi il grande merito di rimettersi in piedi dopo i due colpi da ko che avrebbero stordito anche un toro".

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