Alvino: "Fallo di mano di Buongiorno non è mai rigore! Chi lo afferma è fazioso!"

Alvino: "Fallo di mano di Buongiorno non è mai rigore! Chi lo afferma è fazioso!"
Oggi alle 21:00Dai social
di Antonio Noto
Questo il commento di Alvino sul rigore reclamato dal Parma per il tocco di mano di Alessandro Buongiorno nel match di oggi al Tardini, terminato 1-1

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato attraverso il proprio account X il rigore reclamato dal Parma per il tocco di mano di Alessandro Buongiorno nel match di oggi al Tardini, terminato 1-1: "Il fallo di mano di Buongiorno non è MAI calcio di rigore. Lo dice il REGOLAMENTO non il sottoscritto.

Chi afferma il contrario è chiaramente fazioso o, peggio ancora, appartiene all’esercito delle “giovani marmotte” per il quale a fine anno torti e favori arbitrali si pareggiano. Una fesseria sesquipedale!".