Alvino: "Fallo di mano di Buongiorno non è mai rigore! Chi lo afferma è fazioso!"
Il giornalista Carlo Alvino ha commentato attraverso il proprio account X il rigore reclamato dal Parma per il tocco di mano di Alessandro Buongiorno nel match di oggi al Tardini, terminato 1-1: "Il fallo di mano di Buongiorno non è MAI calcio di rigore. Lo dice il REGOLAMENTO non il sottoscritto.
Chi afferma il contrario è chiaramente fazioso o, peggio ancora, appartiene all’esercito delle “giovani marmotte” per il quale a fine anno torti e favori arbitrali si pareggiano. Una fesseria sesquipedale!".
Questo tocco di mano non è MAI calcio di rigore. Lo dice il REGOLAMENTO non io. Chi afferma il contrario è fazioso o, peggio ancora, appartiene all'esercito delle "giovani marmotte"per il quale a fine anno torti e favori arbitrali si pareggiano. Una fesseria sesquipedale! pic.twitter.com/Y0kSAlglgi— Carlo Alvino (@Carloalvino) April 12, 2026
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