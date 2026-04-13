Foto Lobotka, giornata di relax dopo il Parma: pranzo in un ristorante a Pozzuoli

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Diversi azzurri hanno approfittato del giorno libero per pranzare nei locali della città: Lobotka ha optato per il White Chill Out Lungomare a Pozzuoli

Dopo la trasferta al Tardini di Parma, contro cui il Napoli ha pareggiato 1-1, Antonio Conte ha concesso un giorno libero alla sua squadra. Diversi giocatori ne hanno approfittato per pranzare nei migliori locali della città: quattro azzurri sono stati visti da Rosiello in centro, mentre Stanislav Lobotka ha optato per il White Chill Out Lungomare, noto ristorante di Pozzuoli.

Di seguito la foto.