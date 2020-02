Rivieccio: "Il rinnovo di Mertens è più che obbligatorio, considerarlo vice di Milik è follia"

MULTIMEDIA AUDIO - "UN GOL MAGISTRALE", LA GIOIA DI MARTINO IN RADIOCRONACA AL GOL DI MERTENS "Un gol magistrale, una prodezza pazzesca di Mertens porta in vantaggio il Napoli", queste le parole di Carmine Martino in radiocronaca "Un gol magistrale, una prodezza pazzesca di Mertens porta in vantaggio il Napoli", queste le parole di Carmine Martino in radiocronaca