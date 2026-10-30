Foto Riprese terminate per Salvatore Esposito: lo scatto a cena con Conte

Salvatore Esposito pubblica su Instagram le foto di fine riprese: tra gli scatti anche una cena a Torino con Antonio Conte.

Una cena a Torino e uno scatto che non è passato inosservato. L'attore napoletano Salvatore Esposito ha condiviso sul proprio profilo Instagram una serie di fotografie dedicate alle ultime giornate di riprese del suo prossimo film. Tra le immagini pubblicate compare anche una foto in compagnia di Antonio Conte e dell'attore Giovanni Esposito. I tre si sono ritrovati a cena nel capoluogo piemontese due giorni fa, come documentato dallo scatto condiviso sui social. Un incontro che ha attirato l'attenzione anche dei tifosi del Napoli, vista la presenza dell'allenatore azzurro.

Salvatore Esposito racconta la fine delle riprese: “Un viaggio fatto di incontri, risate ed emozioni”

Ad accompagnare le fotografie, Salvatore Esposito ha pubblicato un lungo messaggio per celebrare la conclusione delle riprese e ringraziare le persone con cui ha condiviso l'esperienza cinematografica. L'attore ha rivolto parole di particolare affetto al regista Davide Minnella e ai colleghi Giovanni Esposito e Letizia Toni, sottolineando il legame creatosi durante il lavoro sul set.

“Ci sono film che finiscono quando si spengono le macchine da presa, e poi ci sono viaggi che continuano dentro di te, anche quando le riprese sono finite. Questo è stato uno di quei viaggi. Fatto di incontri, risate, emozioni, complicità e soprattutto di persone con cui è stato davvero bello condividere ogni singolo momento. Mi porto via l'affetto di una squadra che, giorno dopo giorno, è diventata qualcosa di più di un gruppo di lavoro. E la gratitudine per aver avuto il privilegio di vivere questa esperienza insieme a voi. Un grazie speciale a mio fratello Davide Minnella, un regista straordinario, capace di guidare, ispirare e mettere tutti nelle condizioni di dare il meglio. Davide, sei stato davvero un grande e tu sai perché. Un grazie davvero speciale a Giovanni Esposito, Letizia Toni e tutti i nostri splendidi compagni di viaggio. Ci vediamo presto, una parte di quello che abbiamo vissuto resterà per sempre con me”.