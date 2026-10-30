Foto Maradona avrebbe compiuto 66 anni, il Napoli sui social: “Buon compleanno, Pelusa”

Maradona avrebbe compiuto 66 anni: il Napoli lo ricorda sui social con “Buon compleanno, Pelusa”, un legame mai spezzato

Oggi, 30 ottobre, Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 66 anni. Il Napoli ha voluto ricordarlo sui propri canali social con un messaggio semplice e diretto: “Buon compleanno, Pelusa”. Due parole, con il soprannome affettuoso con cui il campione argentino è entrato nel cuore della città, che bastano a raccontare il legame mai spezzato tra il club e il suo simbolo più grande. Un gesto che si ripete ogni anno e che richiama alla memoria gli anni dei due scudetti e della Coppa Uefa, ma anche un affetto che continua a vivere nello stadio che porta il suo nome.

Un ricordo che unisce la città

Il Maradona, il Napoli e la sua gente restano legati da un filo che il tempo non ha spezzato. Nei murales dei Quartieri Spagnoli, nei cori della curva e nelle immagini dedicate al campione, il suo nome continua a essere presente nella vita quotidiana della città. Anche per questo il messaggio del club, pubblicato in una giornata già ricca di temi sportivi, tra la sfida alla Juventus di domenica e le notizie sugli infortuni, ha raccolto subito l’attenzione dei tifosi, che hanno risposto con immagini, ricordi e dediche. Per Napoli, il compleanno di Diego è sempre un’occasione per fermarsi e ricordare.