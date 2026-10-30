Maradona avrebbe compiuto 66 anni, il Napoli sui social: “Buon compleanno, Pelusa”
Oggi, 30 ottobre, Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 66 anni. Il Napoli ha voluto ricordarlo sui propri canali social con un messaggio semplice e diretto: “Buon compleanno, Pelusa”. Due parole, con il soprannome affettuoso con cui il campione argentino è entrato nel cuore della città, che bastano a raccontare il legame mai spezzato tra il club e il suo simbolo più grande. Un gesto che si ripete ogni anno e che richiama alla memoria gli anni dei due scudetti e della Coppa Uefa, ma anche un affetto che continua a vivere nello stadio che porta il suo nome.
Un ricordo che unisce la città
Il Maradona, il Napoli e la sua gente restano legati da un filo che il tempo non ha spezzato. Nei murales dei Quartieri Spagnoli, nei cori della curva e nelle immagini dedicate al campione, il suo nome continua a essere presente nella vita quotidiana della città. Anche per questo il messaggio del club, pubblicato in una giornata già ricca di temi sportivi, tra la sfida alla Juventus di domenica e le notizie sugli infortuni, ha raccolto subito l’attenzione dei tifosi, che hanno risposto con immagini, ricordi e dediche. Per Napoli, il compleanno di Diego è sempre un’occasione per fermarsi e ricordare.
FELIZ CUMPLEAÑOS, PELUSA. https://t.co/Sd0aeCuwKc— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) October 30, 2026
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