Compleanno Maradona, ADL: "Con lui nasceva il riscatto di Napoli. Un mito..."

Compleanno Maradona, ADL: "Con lui nasceva il riscatto di Napoli. Un mito..."
Oggi alle 11:30Dai social
di Fabio Tarantino

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha scritto un post sui social nel giorno del 66esimo compleanno di Maradona: "Oggi nasceva il riscatto di una Napoli malvista e maltrattata. Una nuova genesi dopo Partenope. Ormai diventato mito, si continuerà ad amarlo per sempre". 