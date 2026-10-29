Juventus-Napoli, Pistocchi: “Chi perde rischia di uscire anche dalla zona Champions!”

Maurizio Pistocchi commenta il successo del Napoli a Monza e il ko della Juventus: decisivo lo scontro diretto di domenica.

La vittoria del Napoli per 4-1 sul campo del Monza e la contemporanea sconfitta della Juventus contro il Genoa hanno riaperto la corsa alle posizioni europee, portando gli azzurri a quota 14 punti, gli stessi dei bianconeri. Attraverso un post pubblicato su X, il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato i risultati dell'ultimo turno di campionato, soffermandosi anche sui passi falsi del Milan e sul successo dell'Inter, che ha raggiunto la Lazio in testa alla classifica. “L’Inter brutta ma vincente (2-0) raggiunge in testa alla classifica la Lazio, ma per i risultati di Juve, battuta dal Genoa 2-0, e Milan, 2-4 in casa con il Bologna, la vittoria del Napoli a Monza 4-1 porta gli azzurri a pari punti con i bianconeri, a quota 14”.

Pistocchi lancia l'allarme Champions: “Juve-Napoli è la partita più attesa del campionato”

L'attenzione si sposta ora sullo scontro diretto tra Juventus e Napoli, in programma domenica nel posticipo serale. Una sfida che, secondo Pistocchi, potrebbe avere conseguenze pesanti per la classifica e per le ambizioni delle due squadre, entrambe alla ricerca di continuità dopo un avvio di stagione complicato. Il giornalista ha infatti concluso il suo intervento con un avvertimento: “E domenica, nel posticipo serale, proprio tra Juve e Napoli si gioca la partita più attesa del campionato: chi perde rischia di uscire anche dalla zona Champions!”.