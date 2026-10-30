Critiche Spalletti, Pistocchi: “Ha 9 assenti di cui 5 titolari ma lui non allena i giornalisti…”
Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, ha preso posizione in difesa di Luciano Spalletti, finito al centro delle critiche per il difficile momento della Juventus: “Leggo e sento sparare a zero su Spalletti opinionisti le cui opinioni non arrivano al giorno dopo e gente radiata dal calcio e retrocessa con la sua reputazione. Credo al riguardo ci sia poca memoria — a Spalletti mancano 5 degli 11 titolari, per un totale di 9 assenti — e ancora meno onestà, soprattutto considerando che la stessa situazione, vissuta lo scorso anno da Conte, veniva giustamente vista come un'attenuante. La Juve sta facendo male, certamente, ma sinora non è quasi mai scesa in campo con la formazione titolare”.
Pistocchi attacca i giornalisti: “Spalletti non li allena, a volte basta una cravatta di Marinella”
Nella seconda parte del suo intervento, Pistocchi ha rivolto un attacco ancora più diretto al mondo dell'informazione sportiva, sostenendo che le critiche rivolte a Spalletti siano legate anche al suo rapporto con i giornalisti. Un'affermazione accompagnata da una stoccata a Luciano Moggi, citato esplicitamente nel messaggio. “Su Spalletti sparano tutti perché non ‘allena’ i giornalisti, che si fanno ‘convincere’ con poco: a volte basta una cravatta di Marinella (Moggi docet)”.
Leggo e sento sparare a 0 su #Spalletti opinionisti le cui opinioni non arrivano al giorno dopo e gente radiata dal calcio e retrocessa con la sua reputazione. Credo al riguardo ci sia poca memoria - a #Spalletti mancano 5 degli 11 titolari, per un totale di 9 assenti-e ancora meno onestà, soprattutto considerando che la stessa situazione, vissuta lo scorso anno da #Conte,veniva giustamente vista come una attenuante. La #Juve sta facendo male, certamente, ma sinora non è quasi mai scesa in campo con la formazione titolare. Su #Spalletti sparano tutti perché non “allena” i giornalisti, che si fanno “convincere” con poco: a volte basta una cravatta di #Marinella ( #Moggi docet)— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 30, 2026
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