Simeone esulta sui social: "Abbiamo lottato insieme per chiudere una settimana perfetta!" 

Giovanni Simeone, entrato nell'ultima mezz'ora di Napoli-Spezia, ha esultato sui social per la vittoria degli azzurri contro i liguri: "Quanto è stato importante vincere oggi e che emozioni! Abbiamo lottato insieme, come una squadra e fino all'ultimo momento, per chiudere una settimana perfetta!"