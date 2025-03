Sportitalia, Palmeri: "Inter da infarto, doveva essere gara più tranquilla. Monza commovente"

L'Inter di Simone Inzaghi vince 3-2 in rimonta contro il Monza. I nerazzurri dunque mantengono la vetta per questa giornata e si portano, almeno per una notte, a +4 punti sul Napoli che domani affronterà la Fiorentina al Maradona. Così Tancredi Palmeri, giornalista Sportitalia, ha commentato il match su X: "Inter da infarto perfino nella partita che pareva più tranquilla. Con una ripresa disordinata ma furiosa chiude 14 occasioni a 4, Bisseck dà la scossa e l’Inter si prende a spallate gli spazi, in una serata in cui vede troppo poco le fasce. Monza commovente".