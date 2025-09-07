Sudakov shock, appartamento bombardato: "Mia moglie, mio figlio e mia madre erano in casa"

vedi letture

Notte di terrore a Kiev per Georgiy Sudakov. Il centrocampista del Benfica e della nazionale ucraina, accostato in estate anche al Napoli, ha rivelato sui propri profili social che la sua abitazione è stata distrutta durante i bombardamenti notturni. Dalle immagini condivise dal giocatore, l’appartamento ai piani alti di un palazzo appare devastato, ridotto in macerie dopo l’impatto di uno shahed, il drone kamikaze che ha colpito la zona. “Così è come appare la mia casa dopo questa notte. Dopo l’arrivo dello shahed”, ha scritto il calciatore, attualmente in ritiro con la sua nazionale in vista delle qualificazioni mondiali.

Il dettaglio più drammatico arriva dalle sue stesse parole: “Mia moglie, mio figlio e mia madre erano in casa in quel momento”. Fortunatamente, la famiglia è riuscita a mettersi in salvo, ma la paura è stata enorme. Venerdì sera Sudakov era titolare nella sfida contro la Francia, persa dall’Ucraina, e a breve lo attende la Champions League, dove affronterà Napoli e Juventus con la maglia del Benfica. Nel frattempo, sui social, tantissimi tifosi hanno espresso solidarietà e vicinanza al giocatore e ai suoi cari, colpiti direttamente dalla guerra.