Sui social c’è chi esulta per… Ndoye: molti avevano scommesso sul suo 1º gol a Napoli

La lista di giocatori a segno per la 1^ volta contro il Napoli è lunga e deprimente, ma non per tutti: c'è chi ha scommesso sul gol di Ndoye e ha esultato

TuttoNapoli.net

Con la sconfitta al Maradona per 2-0 contro il Bologna, il Napoli ha continuato a battere record, negativi. In particolare rimane inviolata la striscia consecutiva di gol subiti da giocatori in rete per la prima volta in campionato: ora la quota è di cinque nelle ultime quattro gare (Cerri, Abraham, Success, Ndoye, Posch). In generale sono tantissimi i nomi di chi si è sbloccato contro gli azzurri, o chi addirittura ha come unica marcatura proprio quella contro i partenopei (come Kamada ad esempio), la lista completa è insomma lunga e per certi versi deprimente.

Deprimente non per tutti. Infatti c'è anche chi ha esultato per i gol dei giocatori rossoblu, Ndoye soprattutto, e non si tratta necessariamente di tifosi del Bologna . A quanto pare per molti la sua rete era facilmente pronosticabile, e così sono corsi a scommeterci su, vista proprio la lunga trafila di digiuni da gol interrotti dalla squadra di Calzona. Sono virali sui social commenti come: "Incredibile! L'ho giocato apposta", "Presi 70 euro, erano regalati"; mentre c'è anche chi si rammarica per averlo fiutato ma non essere passato ai fatti: "Avrei dovuto giocarlo insieme a Posch, sarei ricco", "Lo sapevo! Ho dimenticato di giocarlo...".