Sul prato dell'Olimpico di Torino si balla il tango argentino, Simeone: "Adesso tocca a me"

Ieri alle 22:40Dai social
di Francesco Carbone

Detto-fatto. Non c'erano grossi dubbi su chi fosse il protagonista nascosto dietro al tango postato sui social dal Torino. Il riferimento era ovviamente al Cholito Giovanni Simeone, ufficializzato nel pomeriggio proprio dal club di Urbano Cairo.

Sui canali social del Toro è spuntato adesso un nuovo video coi medesimi ballerini di tango, che stavolta ballano direttamente sul prato dello stadio granata. Alla fine, ecco l'argentino appena arrivato dal Napoli, che applaude compiaciuto ed esclama: "Adesso tocca a me"