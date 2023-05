"Szczesny parla l’italiano meglio di te!", tifosi juventini scatenati contro Allegri

Le frasi dette da Massimiliano Allegri in conferenza stampa hanno scatenato molti commenti da parte dei tifosi juventini sui social.

"A caldo si possono dire cose inesatte". "Io non so cos’ha detto Szczesny, magari non conoscendo bene l’italiano ha sbagliato dei termini", le frasi dette da Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo le dichiarazioni del portiere all'eliminazione dall'Europa League della Juventus hanno scatenato molti commenti da parte dei tifosi juventini sui social. "Il mio portiere, che non solo parla un ottimo italiano, ma che è anche attaccato alla maglia che indossa. E quando dice le cose lo fa in maniera onesta e sincera".

"Io sto dalla parte di chi fa certe dichiarazioni perché ama la squadra e suoi tifosi. Io sto dalla parte di Wojciech Szczęsny". "Szczesny parla l’italiano meglio di te!". "L'uscita su Szczesny è disgustosa: evidentemente si ricorda cosa sia la Juventus, invece di quello che millanta il personaggetto incapace di fare autocritica e pronto ad esaltare la mediocrità invece del talento".