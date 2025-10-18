Tifosi sui social infuriati dopo Torino-Napoli: “Via Simeone per Lucca!”
C'è una legge, nel calcio, e la conosciamo tutti: più un ex è importante, più è probabile che dopo l'addio ti faccia male. Un po' come nella vita, forse. La dura legge del gol dell'ex. Confermata all'Olimpico Grande Torino, in un pomeriggio di festa per i colori granata. Giovanni Simeone, il grande ex, punisce il Napoli.
Sui social tifosi azzurri delusi e infuriati con chi ha sostituito il Cholito in questa stagione, Lorenzo Lucca. Prestazione sotto tono per il centravanti ex Udinese, che oggi ha avuto la chance dal primo minuto per il forfait dell'ultim'ora di Rasmus Hojlund. In tanti si chedono se il cambio di attaccanti, avvenuto in estate, sia stata davvero una mossa giusta.
21 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
