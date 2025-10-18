Varriale: "Gara stregata, ma preoccupanti le deludenti prove di tre seconde linee azzurre"

Varriale: "Gara stregata, ma preoccupanti le deludenti prove di tre seconde linee azzurre"
Oggi alle 23:15Dai social
di Antonio Noto

Il Napoli inizia nel peggior modo possibile il tour di force di ottobre perdendo 1-0 contro il Torino. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "Senza Hojlund, McTominay, Rahmani e Lobotka una gara stregata si può perdere, pure perché al Napoli va tutto storto. La decide Simeone a conferma della serata beffa con il Torino.

Preoccupanti però le prove deludenti delle seconde linee Neres, Gilmour e soprattutto Lucca".