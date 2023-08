Varriale: "Le scelte di vita...quelle vere! Chapeau a Zielinski!"

Piotr Zielinski sembra aver rifiutato la mega offerta araba dell'Al-Ahli per continuare la sua esperienza in azzurro. Il giornalista Enrico Varriale commenta così su Twitter: "Le scelte di vita...quelle vere! Zielinski rinuncia a decine di milioni di euro dall' Arabia per restare a giocare con il Napoli Campione d' Italia. Chapeau!".