Varriale: "McT fenomenale, De Bruyne un lusso, Lucca generoso ma impreciso"

Il Napoli comincia nel migliore dei modi la stagione 2025/26, con un vittoria per 2-0 in trasferta contro il Sassuolo: clean sheet, rete del solito Scott McTominay e gol al debutto per Kevin De Bruyne. I ragazzi di Antonio Conte lanciano subito un segnale al campionato: sarà dura per gli avversari strappare lo Scudetto di dosso agli azzurri.

Così il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo x, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Sassuolo: "Comincia come aveva finito il Napoli, nel segno del fenomenale McTominay. Un gol e un palo per lo scozzese, un altro palo per i campioni d'Italia in totale controllo della gara con il Sassuolo. Kevin De Bruyne è un vero lusso per Serie A e firma lo 0-2. Lucca generoso ma impreciso".