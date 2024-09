Varriale: "Sono deluso di una cosa, ma il pari è giusto"

vedi letture

l giornalista Enrico Varriale ha espresso la sua opinione dopo Juventus-Napoli, un pareggio che alla fine va bene a tutti, ma non soddisfa lo spettacolo.

Il giornalista Enrico Varriale ha espresso la sua opinione dopo Juventus-Napoli sul suo profilo X: "Più possesso palla della Juventus, più occasioni per il Napoli. Uno 0-0 (3°consecutivo per i bianconeri) giusto, ma deludente per lo spettacolo. Prova di personalità della squadra di Conte con Kvara e Lukaku in serata grigia. Difesa sempre più solida e buon esordio di McTominay".