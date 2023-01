Varriale sottolinea: “E’ solo primo filone: prospettive per la Juve sono nerissime”

Così su twitter il giornalista e presentatore Enrico Varriale dopo la stangata comminata alla Juventus del -15 in classifica per l'inchiesta plusvalenze.

“Al di là degli sviluppi processuali penali e sportivi, pare chiaro che le tesi della Procura di Torino con l'indagine Prisma siano state sposate in pieno dai giudici federali. Considerato che questo è solo il primo filone di accuse le prospettive per Juventus sono davvero nere”. Così su twitter il giornalista e presentatore Enrico Varriale dopo la stangata comminata alla Juventus del -15 in classifica per l'inchiesta plusvalenze.