Varriale: "Tutto il tempo a parlare di Kvara, il fuoriclasse del Napoli è Conte!"

Il Napoli supera l'Atalanta in trasferta per 3-2 e ottiene una vittoria a dir poco pesante: conservato il primo posto e staccata la squadra di Gasperini, ora distante 7 punti. A parlare del match è stato il giornalista Enrico Varriale, che sul suo profilo X scrive: "Tutta la settimana a parlare di Kvara per poi scoprire che il vero fuoriclasse il Napoli lo ha in panchina. In sei mesi Conte ha ricostruito gruppo e grande squadra. Nella splendida vittoria con l'Atalanta in gol Politano McTominay e Lukaku: tre uomini simbolo del suo calcio".