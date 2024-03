“Vergogna, ora il Napoli non faccia più le campagne anti-razzismo della Serie A”, tifosi infuriati dopo la sentenza Acerbi

Dopo l'assoluzione di Acerbi per le frasi razziste, si è scatenata la rabbia e l'indignazione dei molti sui social

Dopo la telenevola durata giorni e giorni a seguito dell'insulto razzista di Francesco Acerbi nei confronti Juan Jesus, la sentenza ufficiale del Giudice Sportivo è quella della completa assoluzione del difensore nerazzurro.

Decisione che lascia molti dubbi e perplessità, essendo apparsa chiara sin dalle prime immagini di campo la gravità dei fatti con le conseguenti scuse di Acerbi. Per questo si è scatenata la rabbia e l'indignazione dei molti sui social, che pullulano di commenti del tipo: "Vergogna, ora il Napoli non faccia più le campagne anti-razzismo della Serie A", "Una grossa sconfitta per l'Italia e il calcio italiano" o ancora: "Immaginate se fosse stato a parti invertite".