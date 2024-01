Vergogna social interista: insulti a Lady Simeone per aver difeso il Cholito

Uno degli episodi che ha però fatto infuriare i tifosi azzurri e Walter Mazzarri è stato quello che ha poi scaturito l'espulsione di Giovanni Simeone.

L'Inter ha vinto la Supercoppa Italiana contro il Napoli con il punteggio di 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez al 91'. Uno degli episodi che ha però fatto infuriare i tifosi azzurri e Walter Mazzarri è stato quello che ha poi scaturito l'espulsione di Giovanni Simeone.

Giulia Coppini, moglie del Cholito, su Threads ha attaccato Lautaro Martinez per le sue dichiarazioni a fine partita: "Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l'arbitro a favore direi di sì". Successivamente la ragazza ha cancellato il post, ma in queste ore i suoi profili social sono letteralmente subissati da una pioggia di insulti dei tifosi nerazzurri. “Vai a lavare i piatti”, “Non sai neanche cos’è il fuorigioco e parli”, “Hai scelto l’argentino sbagliato”, “Ora tocca anche al Cholo!”, il tono di decine di messaggi sotto tutti i post sulla sua vita privata.