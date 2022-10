VIDEO - Alvino: "L’allenatore col pullman davanti alla porta perde davanti a quello col carrarmato"

"Non ce n'è per nessuno, fatevene una ragione. Cornacchie, ciucciuvettole e gufi sarà per la prossima volta, no ho sbagliato: sarà in un'altra vita!"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato con un video su Instagram la vittoria del Napoli contro la Roma: "Lui (Maradona ndr.) l'aveva detto nel 1987: "Si gioca contro tutto e contro tutti". Avviso ai naviganti: voi avete fatto la partita in famiglia Milan-Monza, Berlusconi-Galliani. Voi, cosa dire, aiuti arbitrali a iosa. Gli altri? Siete un po' lontanucci... Non ce n'è per nessuno, fatevene una ragione. Cornacchie, ciucciuvettole e gufi sarà per la prossima volta, no ho sbagliato: sarà in un'altra vita!". Poi a corredo del video ancora Alvino scrive: "Quando un allenatore con un autobus davanti alla porta incontra un allenatore con un carrarmato in attacco, l’allenatore con l’autobus perde! È scritto!". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Alvino (@carloalvino1926)