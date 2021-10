VIDEO - Lazio, Acerbi squalificato per due giornate: "Mi sono automultato. Chiedo scusa a tutti"

Dopo la squalifica ricevuta dal giudice sportivo, Francesco Acerbi, ha postato un video sul suo profilo Instagram un video nel quale si è scusato e ha annunciato di essersi automultato: "Come sapete domenica sono stato espulso, mi dispiace per i compagni, per il mister e per i tifosi. Chiedo scusa per il brutto gesto che ho fatto in campo, non è da me e non è un buon esempio per i bambini e per chi ama il calcio. Per questo motivo ho deciso di automultarmi e devolvere in beneficienza una somma di denaro".