VIDEO - Mertens cuore d'oro, messaggio di forza per l'ospedale Monaldi: "Grazie per tutto ciò che fate"

In questo periodo medici e infermieri dell'ospedale Monaldi di Napoli lavorano a più non posso per noi, per cercare di arginare quanto prima l'emergenza Coronavirus. E' dedicato a loro il messaggio di Dries Mertens che riportiamo di seguito: "Ho visto i vari video, state aiutando tutte le persone. E' un periodo difficile per voi, ma state facendo un gran lavoro. Grazie per tutto ciò che state facendo. Non è possibile per voi stare vicini alla famiglia e fare di tutto, volevo solo mandarvi un messaggio di forza e un grazie. Un bacio".

#Mertens ringrazia i medici e gli infermieri



Ps me lo hanno invitato, penso sia di adesso, ma non lo so con certezza pic.twitter.com/fk48Ic77wP — Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) March 16, 2020