Zazzaroni su Adani: "Vorrei commentare tempesta social, ma seguo calcio senza audio"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:50Dai social
di Fabio Tarantino

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha scritto un post sui social: "Mi piacerebbe tanto poter commentare la tempesta social che sta investendo gli interventi in telecronaca di Lele Adani, ma non sono in grado di farlo: da tempo la mia religione (Neoallegrismo) mi invita a seguire le partite senza l'audio". Il riferimento è alla reazione dell'ex Inter con Rimedio in telecronaca Rai durante la rocambolesca partita Israele-Italia con vittoria degli azzurri per 5-4 all'ultimo istante con Tonali. Una gara a dir poco incredibile. 